В правительстве Ярославской области, где, по данным Росстата, число увольнений младших медработников за год оказалось самым значительным, «Известиям» сообщили, что «увеличение численности данной категории медицинского персонала не планируется».

с чего всё началось

В Минздраве разъяснили сложившуюся ситуацию. В ведомстве отметили, что сейчас в медицинских учреждениях сотрудники проходят проверти на соответствие. И при желании младший медперсонал может довести свою квалификацию до необходимой по стандарту.

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