Общество
Известия МордовииВ Минздраве рассказали причины сокращения санитаров
В Минздраве разъяснили сложившуюся ситуацию. В ведомстве отметили, что сейчас в медицинских учреждениях сотрудники проходят проверти на соответствие. И при желании младший медперсонал может довести свою квалификацию до необходимой по стандарту.
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с чего всё началось
В правительстве Ярославской области, где, по данным Росстата, число увольнений младших медработников за год оказалось самым значительным, «Известиям» сообщили, что «увеличение численности данной категории медицинского персонала не планируется».Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Экономика
В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты
Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Экономика
Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России
Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
Музыка
Ольга Бузова собралась на «Евровидение»
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Армия и оружие
National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Армия и оружие
Американский журнал назвал слабое место США в случае войны с Россией
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Гаджеты
Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android
Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6-9 месяцев.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Здоровье
На оренбургское здравоохранение потратят почти 30 миллиардов рублей
Запланированные на следующий год почти 30 миллиардов рублей потратят на оказание медицинской помощи, обучение врачей и закупку оборудования.
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Космос
Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Теннис
Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Политика
Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Фигурное катание
Уехавший в США российский фигурист сравнил жизнь в двух странах
Происшествия