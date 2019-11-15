Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииВ Минздраве рассказали причины сокращения санитаров

В Минздраве разъяснили сложившуюся ситуацию. В ведомстве отметили, что сейчас в медицинских учреждениях сотрудники проходят проверти на соответствие. И при желании младший медперсонал может довести свою квалификацию до необходимой по стандарту.
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с чего всё началось

Санитарная переработка: младшего медперсонала становится меньше

В правительстве Ярославской области, где, по данным Росстата, число увольнений младших медработников за год оказалось самым значительным, «Известиям» сообщили, что «увеличение численности данной категории медицинского персонала не планируется».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Из российских больниц уходят санитары

REGNUM01:07

СМИ узнали о сокращении числа санитаров на 9%

Московский Комсомолецвчера в 23:50

В Минздраве объяснили сокращение младшего медперсонала

РЕН ТВвчера в 16:54

Минздрав объяснил снижение количества младшего медперсонала в больницах

Вечерняя Москвавчера в 17:49

СМИ: из российских больниц до конца года уволятся несколько тысяч человек

URA.Ruвчера в 17:24

«Известия»: число санитаров в больницах России сократилось на 9%

ТАССвчера в 22:49

Санитарная переработка: младшего медперсонала становится меньше

Известиявчера в 16:01
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Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
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В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
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Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
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В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

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Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Экономика

Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России

Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 22:00
Музыка

Ольга Бузова собралась на «Евровидение»

Культуромания 00:38
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:14
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

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Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Армия и оружие

National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз

Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
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Армия и оружие

Американский журнал назвал слабое место США в случае войны с Россией

Московский Комсомолец 13 ноября в 21:17
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Гаджеты

Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6-9 месяцев.
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Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Здоровье

На оренбургское здравоохранение потратят почти 30 миллиардов рублей

Запланированные на следующий год почти 30 миллиардов рублей потратят на оказание медицинской помощи, обучение врачей и закупку оборудования.
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Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Космос

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено

Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Эхо Москвы вчера в 18:10
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Теннис

Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»

Спорт-Экспресс вчера в 21:10
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
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Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета вчера в 07:06
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Уехавший в США российский фигурист сравнил жизнь в двух странах

Ruposters.ru вчера в 07:02
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Стрельба произошла в колледже в Благовещенске

Катунь 24 13 ноября в 22:14
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