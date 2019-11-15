Происходящее может быть связано с переаттестацией младших медработников, которая сейчас, как пояснили «Известиям» в Минздраве, идет в учреждениях здравоохранения.

с чего всё началось

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч. Об этом 14 ноября «Известиям» рассказали в пресс-службе Минздрава России.

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