В правительстве Ярославской области, где, по данным Росстата, число увольнений младших медработников за год оказалось самым значительным, «Известиям» сообщили, что «увеличение численности данной категории медицинского персонала не планируется».

с чего всё началось

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч. Об этом 14 ноября «Известиям» рассказали в пресс-службе Минздрава России.

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