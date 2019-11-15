Общество

ИзвестияИзвестияМинздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч. Об этом 14 ноября «Известиям» рассказали в пресс-службе Минздрава России.
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с чего всё началось

Санитарная переработка: младшего медперсонала становится меньше

В правительстве Ярославской области, где, по данным Росстата, число увольнений младших медработников за год оказалось самым значительным, «Известиям» сообщили, что «увеличение численности данной категории медицинского персонала не планируется».
Известиявчера в 16:01

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СМИ узнали о сокращении числа санитаров на 9%

Московский Комсомолецвчера в 23:50

«Известия»: число санитаров в больницах России сократилось на 9%

ТАССвчера в 22:49

В Минздраве объяснили сокращение младшего медперсонала

РЕН ТВвчера в 16:54

Минздрав объяснил снижение количества младшего медперсонала в больницах

Вечерняя Москвавчера в 17:49

СМИ: из российских больниц до конца года уволятся несколько тысяч человек

URA.Ruвчера в 17:24

В Минздраве объяснили сокращение санитаров в российских больницах

ФАНвчера в 19:47

Санитарная переработка: младшего медперсонала становится меньше

Известиявчера в 16:01
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Наука

Медики назвали причину болезни вейперов

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Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Общество

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Коммерсантъ вчера в 21:01
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Армия и оружие

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Авто

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В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
Журнал Авто.ру вчера в 11:32
Общество

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Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
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Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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РИА Новости 00:13
Происшествия

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Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
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Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Наука

Пересадка кала пожилых мышей улучшила мозг молодых

Пересадив молодым мышам кал старых, исследователи обратили внимание, что этот процесс ускорил нейрогенез — процесс производства новых нервных клеток — в гиппокампе.
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Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Кино

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Происшествия

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Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Шоу-бизнес

«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

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Российская газета вчера в 03:38
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
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Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

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