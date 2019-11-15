Общество
ИзвестияМинздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч. Об этом 14 ноября «Известиям» рассказали в пресс-службе Минздрава России.
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с чего всё началось
В правительстве Ярославской области, где, по данным Росстата, число увольнений младших медработников за год оказалось самым значительным, «Известиям» сообщили, что «увеличение численности данной категории медицинского персонала не планируется».Известиявчера в 16:01
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Наука
Медики назвали причину болезни вейперов
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Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае Су-57Э
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В ноябре на АвтоВАЗе началась работа по введению нового формата финальных тестов и проверок на качество.
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Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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Общество
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Футбол
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Наука
Пересадка кала пожилых мышей улучшила мозг молодых
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Кино
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для того, чтобы одержать победу над бывшим вице-президентом страны Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году.
Экономика
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Политика
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Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
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В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.