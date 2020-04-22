Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

В Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа в России

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