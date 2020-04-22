Здоровье

ИзвестияИзвестияВ Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа в России

Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.
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В Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа в России

Известиявчера в 21:26

В Минздраве сообщили о завершении эпидемии гриппа в России

REGNUMвчера в 15:12

В России закончилась эпидемия гриппа

Газета.Ruвчера в 15:22

Эпидемия гриппа в России закончилась

News.ruвчера в 15:16

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

RT на русскомвчера в 15:14

Эпидемия завершилась: россияне стали реже болеть гриппом

Комсомольская правдавчера в 16:00

В Минздраве сообщили, что эпидемия гриппа в России закончилась

ТАССвчера в 14:53
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Комментарии

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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

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В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек

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Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

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В Сети продают гибрид УАЗа и ГАЗ-66

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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

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Путин обсудит с банкирами спасение экономики

Президент России Владимир Путин проведет совещание с представителями российских банков и обсудит способы спасения экономики на фоне распространения коронавируса.
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В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

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В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

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Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

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В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19

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Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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