Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМинздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России

Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля.
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с чего всё началось

Министр отметил низкий уровень смертности от COVID-19 на Брянщине

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил низкий уровень смертности от коронавируса в России, который ныне составляет менее одного процента. По состоянию на 22 апреля выявлено 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.
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Общий показатель смертности в России оказался на 4,5% ниже прошлогоднего

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Мурашко заявил о показателе смертности от коронавируса в России менее 1%

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