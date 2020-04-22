Коронавирус
ИА Красная ВеснаМинздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России
Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил низкий уровень смертности от коронавируса в России, который ныне составляет менее одного процента. По состоянию на 22 апреля выявлено 57 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.Брянские новости07:55
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