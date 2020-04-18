Коронавирус
Piter.tvМинздрав оценил применение китайского препарата против коронавируса
Представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции. Отметим, что 16 апреля Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить565
с чего всё началось
Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса не существует.Коммерсантъ11:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:39, Ашберн
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Общество
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
Экономика
Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР
Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей.
Взгляд.ру вчера в 15:50
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Общество
Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава
На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля.
Московский Комсомолец 21:25
Наука
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса
Великобритания начнет производить вакцину от коронавируса, которая еще не прошла клинические исследования.
Lenta.ru 16:29
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Таиланда в Екатеринбург
Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока в Екатеринбург.
Газета.Ru 06:20
Игры
Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
Игромания.ру 02:52
Кино
Премьеру фантастического российского фильма «Спутник» покажут онлайн
Регион online 16 апреля в 01:52
Культура
Россиянам покажут постановку Вырыпаева и научат смотреть в небо в Okko
Онлайн-кинотеатр Okko покажет постановку Ивана Вырыпаева «Интертеймент».
Lenta.ru вчера в 00:04
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Религия
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с наступлением Пасхального воскресенья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 17:42
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала интимное фото с Янисом Тиммой
Российская певица Анна Седокова выложила в Instagram откровенное фото с баскетболистом Янисом Тиммой.
Пятый канал вчера в 22:24
Политика
Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом
Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в небольших кафе в жилых домах
Документ предусматривает запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания такого заведения не превышает 20 кв. метров.
Говорит Москва вчера в 07:55
Политика
Трамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами.
Lenta.ru 19:32
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:04
Космос
Роскосмос показал «Ракету Победы»
Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.
News.ru 08:58
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
Российская газета вчера в 03:02
Происшествия
В Омской области сошли с рельсов восемь цистерн
Восемь пустых цистерн сошли с рельсов в районе железнодорожной станции Омск-Восточный, пострадавших нет.
ТАСС 23:20