с чего всё началось

Представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции. Отметим, что 16 апреля Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 3,5K

Общество В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 740

Происшествия Появилось видео задержания замглавы Хакасии Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. 1,2K

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K

Общество Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги. 34

Общество Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля. 2

Здоровье Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом. 536

Религия Путин поздравил православных христиан с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с наступлением Пасхального воскресенья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства. 5

Политика Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. 843

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 19

Общество Госдума запретила продажу алкоголя в небольших кафе в жилых домах Документ предусматривает запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания такого заведения не превышает 20 кв. метров. 17

Политика Трамп оценил отношения с Россией Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. 44

Армия и оружие Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Грумелло-Дель-Монте и Кастелли-Калепьо (область Ломбардия, Республика Италия)", - говорится в сообщении. 54