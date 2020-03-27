Коронавирус
Lenta.ruМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.
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Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию
Комсомольская правда07:48
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