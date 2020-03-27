Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Экономика Быстрые платежи стали бесплатными для банков Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.

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