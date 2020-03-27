Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.
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В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

RT на русском08:06

Минздрав: Ситуация с распространением коронавируса в России идёт по благоприятному сценарию

Комсомольская правда07:48

Минздрав: ситуация с коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию

Газета.Ru07:56

Минздрав: ситуация с коронавирусом в России идет по хорошему сценарию

Московский Комсомолец07:54

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru07:51

Глава Минздрава назвал «благоприятным» сценарий распространения COVID-19 в России

Интерфакс08:00

Минздрав: ситуация с COVID-19 в России идет по благоприятному сценарию

РИА Новости07:47
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
Политика

Власти регионов сами определят, какие предприятия смогут работать

Региональным руководителям даны полномочия самим определять предприятия, продолжающие работать в период объявленных президентом России выходных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 апреля на совместном заседании координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 08:06
Политика

В Кремле сообщили, когда отменят режим вынужденных выходных

«Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент», — сказал Песков.
REGNUM 06:23
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Экономика

Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.
Интерфакс 07:20
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru вчера в 07:17
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

В Москве составили 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Столичный главк МВД сообщил, что московские полицейские к настоящему моменту составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 06:55
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Политическая Экспертиза 04:29
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Футбол

Чанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с Яшиным

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным.
RT на русском 06:48
Общество

Власти Забайкалья решили не отменять сухой закон в регионе

Позже власти Забайкальского края объяснили введение запрета на продажу алкоголя в регионе увеличением числа «пьяных» преступлений в период действия самоизоляции, связанной с недопущением распространения в крае новой коронавирусной инфекции.
Zabnews.ru 05:29
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Энергетика

Нефть марки Brent на Лондонской бирже ускорила рост до 7%

Ожидается, что на встрече обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Цена марки WTI торгуется на уровне 25 долларов 70 центов за баррель.
Говорит Москва 03:56
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Политика

Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:25
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 06:05
Хоккей

Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году. Видео

Чемпионат 07:35
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Lenta.ru 05:44
Общество

В России появился новый тип мошенничества с кредитными каникулами

Крупнейший Банк России ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными каникулами, которые предоставляют по ипотечным и потребительским займам на фоне пандемии коронавируса.
РБК 05:19
Здоровье

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Экономика

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля

Центробанк утвердил порядок работы банков до конца апреля.
Реальное время 08:04
Здоровье

Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
RuNews24.ru 07:16
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