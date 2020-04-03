Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

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