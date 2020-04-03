Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.
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с чего всё началось

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости07:47

Подробнее о событии

Мурашко заявил о развитии ситуации с вирусом по благоприятному сценарию

РБК09:16

Глава Минздрава назвал «благоприятным» сценарий распространения COVID-19 в России

Интерфакс08:00

В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

RT на русском08:06

«Итальянский» сценарий Россию минует? Глава Минздрава дал прогноз по COVID-19

Царьград08:41

Минздрав: ситуация с коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию

Газета.Ru07:56

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru07:51

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости07:47
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Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Общество

Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности

Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
SakhaNews 07:59
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

У преподавателя пермского суворовского училища заподозрили коронавирус

На текущий момент вся первая рота, с которой мог контактировать воспитатель, изолирована на третьем этаже вместе с другими преподавателями.
Новости Перми 07:41
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
Здоровье

Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает

Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
REGNUM 09:36
Политика

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
РБК 07:43
Политика

Путин объяснил длительность карантина в России

Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса.
Lenta.ru 09:20
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Экономика

Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
Российская газета 09:18
Общество

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News вчера в 11:58
Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
ТВ Центр вчера в 08:46
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Происшествия

Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля

Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь

44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил под откос поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса.
Российская газета 06:51
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Аргументы и Факты 09:09
Происшествия

Актриса из «Счастливы вместе», подхватившая коронавирус, проигнорировала режим карантина

Росбалт 09:28
Транспорт

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Известия 03:31
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM 07:35
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
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