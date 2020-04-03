Коронавирус
Lenta.ruМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.РИА Новости07:47
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Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Общество
Арестованный замглавы Генштаба ВС РФ отстранен от должности
Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, передает 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
У преподавателя пермского суворовского училища заподозрили коронавирус
На текущий момент вся первая рота, с которой мог контактировать воспитатель, изолирована на третьем этаже вместе с другими преподавателями.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Здоровье
Врачи больницы Петербурга жалуются на нехватку защиты, комздрав опровергает
Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.
Политика
Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя.
Политика
Путин объяснил длительность карантина в России
Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Экономика
Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»
Закон о "кредитных каникулах" для граждан и бизнеса начнет работу в ближайшие дни.
Общество
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса
В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Происшествия
Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля
Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
В США машинист поезда пытался протаранить плавучий госпиталь
44-летний машинист Эдуардо Морено на высокой скорости пустил под откос поезд Pacific Harbour Line с рельсов возле порта Лос-Анджелеса.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,48 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года выросла на 15,2% до 34,48 долларов.
Происшествия
Актриса из «Счастливы вместе», подхватившая коронавирус, проигнорировала режим карантина
Транспорт
РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.