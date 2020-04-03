Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 апреля.
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с чего всё началось

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости07:47

Подробнее о событии

Минздрав дал свою оценку ситуации с коронавирусом в России

Газета.Ru10:39

Мурашко заявил о развитии ситуации с вирусом по благоприятному сценарию

РБК09:16

В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

RT на русском08:06

Минздрав: ситуация с COVID-19 в России идет по достаточно благоприятному сценарию

ТАСС08:57

Глава Минздрава назвал «благоприятным» сценарий распространения COVID-19 в России

Интерфакс08:00

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru07:51

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости07:47
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Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 12:42
Происшествия

Ещё 13 человек в Подмосковье вылечили от коронавируса

В Московской области от коронавируса вылечили ещё 13 человек, сообщает региональный оперштаб.
Радио 1 11:44
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Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Общество

Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции

В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Пенза-Пресс 09:34
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Vprognoze.ru 05:26
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Религия

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Российская газета 11:44
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Авто

Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты

Тарантас Ньюс вчера в 04:57
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Московский Комсомолец 12:23
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Спорт

В «Гвинте» появился боевой пропуск с легендарным обликом Геральта

В игре появилась система прогресса «Путешествие», которая работает как и другие боевые пропуски.
Cyber.sports.ru вчера в 10:38
Происшествия

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Интерфакс 11:34
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4000

За последние сутки в 32 регионах России выявлен 601 новый случай коронавируса.
Forbes 03:33
Религия

В РПЦ предупредили о возможном ограничении посещения храмов на Пасху

«Может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал митрополит.
Городовой 00:48
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Футбол

Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
Газета.Ru 11:35
Гаджеты

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Live24 10:45
Футбол

Футболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40 процентов

Игроки московского «Динамо» отклонили предложение руководства клуба сократить зарплаты на 40 процентов во время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 12:10
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Авто

Karma представила фирменную платформу для гибридов

Компания Karma Automotive представила фирменную платформу для гибридов, сообщает американский автопроизводитель.
Коммерсантъ 01 апреля в 03:33
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Кино

В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»

В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.
РИАМО 11:07
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