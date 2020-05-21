Коронавирус
РБКМинздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения. Об этом в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Минздрав РФ назвал сроки клинических испытаний вакцин от коронавируса
Сельская новь (Aксубаевский район)19 мая в 05:53
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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
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Лавров прокомментировал план США перевезти ядерное оружие в Польшу
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Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП России на 5%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2020 года упадет на 5%. Такой уточненный прогноз правительству РФ предоставило Минэкономразвития, сообщил 21 мая на брифинге глава ведомства Максим Решетников.
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Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
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Астероид шириной более километра приблизится к Земле 21 мая
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Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в рамках проекта 2008.fc-zenit.ru. рассказал о победе над «Байером» в 1-м матче четвертьфинала Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.
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Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Официально анонсирован выход режиссерской версии «Лиги Справедливости»
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
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Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.
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