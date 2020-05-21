Коронавирус

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Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения. Об этом в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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