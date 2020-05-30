Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств.

с чего всё началось

Как выяснили ранее китайские ученые, это лекарство эффективно против коронавируса. В конце апреля начались клинические испытания, а накануне производители сообщили о финальной стадии исследований. Препарат будут выпускать под названием "Авифавир".

Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса

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