Коронавирус
BFM.ruМинздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
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с чего всё началось
Как свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").Российская газета16:07
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Эксперты оценили эффективность первого российского препарата от коронавируса
Комсомольская правда17:49
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Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Здоровье
Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России.
Газета.Ru 16:34
Общество
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
Российская газета 15:55
Политика
Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США
26 мая в Белом доме рассказали о намерении Трампа провести очный саммит G7 в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон.
Известия 16:11
Общество
Черданцев: «Вместо того, чтобы остаться первыми в космосе, мы изучаем номера домов, чтобы выйти погулять»
Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу запуска Crew Dragon Илона Маска – первого частного корабля, летящего к Международной космической станции.
Евро-футбол.ру 17:49
Единоборства
Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Чемпионат 16:00
Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС 00:14
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 28 мая в 15:45
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым
46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня
Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
Кино
Amazon снимет сериал «Девушка с татуировкой дракона»
Колоритную героиню из романов шведского журналиста поместят в современные реалии Шоу будет основано на книжной серии Стига Ларссона "Миллениум", но "поместит культовую и полюбившуюся зрителям главную героиню в наше время - в новое место действия, с новыми персонажами и новой историей, которая понравится и поклонникам оригинала, и молодому поколению".
Inc-news.ru 16:35
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
Общество
Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
РБК 11:14
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Общество
Более 20 человек задержаны сегодня у здания МВД на Петровке
Сегодня на Петровке полиция снова задержала журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр.
Эхо Москвы вчера в 11:10
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46