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Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

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Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 497