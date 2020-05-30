Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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с чего всё началось
Как свидетельствует информация
 в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").
Российская газетавчера в 16:07

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Названы сроки появления лекарства от COVID-19 в российских больницах

Газета.Ru01:16

Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы

Комсомольская правдавчера в 23:54

Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

Коммерсантъвчера в 14:40

«Известия»: российский препарат против коронавируса может поступить в больницы 11 июня

ТАССвчера в 19:33

«Известия»: препарат против коронавируса может поступить в клиники в июне

РИА Новостивчера в 17:56

Раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы

Lenta.ruвчера в 17:37

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против COVID-19

Эхо Москвывчера в 21:07
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Космос

Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon

RT на русском вчера в 22:32
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Шоу-бизнес

Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
RT на русском вчера в 11:49
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
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Общество

Илон Маск протестировал Tesla Cybertruck в тоннеле под Лос-Анджелесом

Во время поездки Маск предложил Лено прокатиться по тоннелю, вырытому в экспериментальных целях под Лос-Анджелесом.
РБК 29 мая в 06:34
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Происшествия

В Миннеаполисе полиция разогнала протесты газом и резиновыми пулями

РИА Новости 00:06
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Vprognoze.ru вчера в 13:02
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Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,2K
Кино

У фильма «Соник в кино» появится сиквел

Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru 29 мая в 06:55
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 29 мая в 12:34
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Авто

Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
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Шоу-бизнес

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
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Общество

В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса

Теория, согласно которой источником распространения коронавируса стал продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, оказалась ошибочной.
НТВ вчера в 01:36
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Общество

В Москве за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков

Известия вчера в 02:45
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
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Здоровье

3 мифа о воде, которые вы могли не знать

Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
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Армия и оружие

Российские Су-27 и Су-30 подняли на перехват бомбардировщиков США

Истребители Су-27 и Су-30 были подняты на их перехват, сообщили в Министерстве обороны РФ.
News.ru 29 мая в 09:51
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Общество

Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса может появиться в стране уже к концу лета.
ГТРК Башкортостан вчера в 10:17
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
РБК вчера в 23:37
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,4K
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
1,1K
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых скидках на автомобили Lada

Автоновости дня 29 мая в 03:42
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Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 04:10
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Политика

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Известия вчера в 22:15
319
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости вчера в 07:19
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