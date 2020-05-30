с чего всё началось

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

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