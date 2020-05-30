Коронавирус
BFM.ruМинздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
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с чего всё началось
Как свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").Российская газетавчера в 16:07
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Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против COVID-19
Эхо Москвывчера в 21:07
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Здоровье
В Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС
Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в страхование ОМС.
РБК вчера в 22:57
Путешествия
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия вчера в 13:26
Общество
229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК вчера в 13:27
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Армия и оружие
В Бундестаге уличили США в распространении лжи о самолетах РФ в Ливии
По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, предъявленные Москве обвинения основаны на слухах, распространением которых занимаются члены террористической группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).
Ридус вчера в 15:40
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК вчера в 02:21
Общество
В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции в виде капель для носа.
Новый День вчера в 08:42
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва вчера в 08:02
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости 29 мая в 13:30
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Политика
Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»
У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.
РБК вчера в 20:45
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран
Российская газета 28 мая в 16:18
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Экономика
Илон Маск получил право на особую премию от Tesla
Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании.
Lenta.ru 29 мая в 09:15
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости вчера в 20:22
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках на автомобили Lada
Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, скидки будут предоставлены в рамках акции "трейд-ин для машин старше шести лет", а также по программе для штатных медицинских работников учреждений российской системы здравоохранения.
Новые автомобили вчера в 13:06
Интернет
Раскрыты нововведения в Windows 10 в 2021 году
Весной следующего года Microsoft должна выпустить Windows 10 21H1. На днях были раскрыты нововведения в операционной системе в 2021 году.
Ferra вчера в 11:31
Футбол
«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру вчера в 22:11
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции.
ТК Звезда вчера в 21:49
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Единоборства
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Происшествия
За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 01:39