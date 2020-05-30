Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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с чего всё началось
Как свидетельствует информация
 в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").
Российская газетавчера в 16:07

Подробнее о событии

Коронавирус: последние новости 31 мая. Названы осложнения COVID, Трамп зовет коллег осудить Китай, вирус заморозил цены на курортах

URA.Ruвчера в 23:01

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против COVID-19

Эхо Москвывчера в 21:07

Минздрав одобрил российский препарат против COVID-19

Вести.Ruвчера в 15:01

СМИ назвало возможную дату поступления «Авифавира» в российские больницы

РИА Новостивчера в 17:56

Раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы

Lenta.ruвчера в 17:37

«Известия»: российский препарат против коронавируса может поступить в больницы 11 июня

ТАССвчера в 19:33

Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

Коммерсантъвчера в 14:40
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Здоровье

В Госдуме предложили включить программу лечения от курения в ОМС

Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в страхование ОМС.
РБК вчера в 22:57
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Путешествия

В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия вчера в 13:26
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Общество

229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
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Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК вчера в 13:27
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Армия и оружие

В Бундестаге уличили США в распространении лжи о самолетах РФ в Ливии

По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, предъявленные Москве обвинения основаны на слухах, распространением которых занимаются члены террористической группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).
Ридус вчера в 15:40
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК вчера в 02:21
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Общество

В России разработали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции в виде капель для носа.
Новый День вчера в 08:42
2,3K
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
8,3K
Общество

В первый класс начнут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва вчера в 08:02
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Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Политика

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости 29 мая в 13:30
3,3K
Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском вчера в 18:02
30
Политика

Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»

У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.
РБК вчера в 20:45
36
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран

Российская газета 28 мая в 16:18
1,5K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
1K
Экономика

Илон Маск получил право на особую премию от Tesla

Глава Tesla Илон Маск получил право на свою первую особую премию-бонус от компании.
Lenta.ru 29 мая в 09:15
5
Общество

Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости вчера в 20:22
Авто

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках на автомобили Lada

Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, скидки будут предоставлены в рамках акции "трейд-ин для машин старше шести лет", а также по программе для штатных медицинских работников учреждений российской системы здравоохранения.
Новые автомобили вчера в 13:06
20
Интернет

Раскрыты нововведения в Windows 10 в 2021 году

Весной следующего года Microsoft должна выпустить Windows 10 21H1. На днях были раскрыты нововведения в операционной системе в 2021 году.
Ferra вчера в 11:31
Футбол

«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году

В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру вчера в 22:11
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Политика

Трамп решил отложить саммит G7 до сентября

Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
194
Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции.
ТК Звезда вчера в 21:49
14
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Единоборства

Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Происшествия

За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 01:39
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