Коронавирус
BFM.ruМинздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
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с чего всё началось
Как свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").Российская газета16:07
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Общество
В Дагестане продолжается режим ограничительных мер
Анатолий Карибов отметил, что для поэтапного снятия ограничительных мер в республике необходимо выполнение 3 критериев.
Mirmol.ru 10:23
Политика
Трамп прокомментировал запуск ракеты SpaceX
Президент США Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX «триумфальным возвращением к звёздам».
RT на русском 18:30
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Издание speedme.ru со ссылкой на социальную сеть «ВКонтакте» опубликовало шпионские фотографии закамуфлированного прототипа обновленного универсала Lada Vesta, который запечатлели во время возвращения на завод после тестов.
32CARS.ru 05:59
Общество
В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма
КП - Крым 03:11
Общество
Мурашко рассказал о добровольцах для испытаний вакцины от Covid-19
Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
Mockva.ru 08:20
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Здоровье
Учёный предложил отнести курящих и пьющих к группе риска по коронавирусу
Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Парламентская газета 17:00
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Политика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru 10:33
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Общество
В США первый полет совершил самый большой в мире электросамолет
Первый полет совершил самый большой в мире гидроэлектросамолет Cessina Grand Caravan 208B, сообщает 28 мая портал AeroTEC.
ИА Красная Весна 14:25
Общество
Всероссийский «Выпускной вечер» пройдёт онлайн 27 июня
Минпросвещения России сообщило, что общероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдёт в онлайн режиме 27 июня, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 09:55
Происшествия
В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми
Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека.
ТАСС 09:56
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru 16:22
Происшествия
В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США
По его данным, акция в Канаде проходит спокойно, участники держат в руках плакаты с надписями: «Нет правосудия, нет мира», «Упразднить полицию», «Больше ни одной жизни чернокожего».
Lenta.ru 18:50
Энергетика
ОПЕК+ может перенести первую после сделки встречу альянса
Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают перенос первой после заключения сделки о сокращении добычи нефтяных ресурсов встречи альянса на более раннюю дату - 4 июня.
Комсомольская правда 18:41
Шоу-бизнес
Тарзан нашел работу по «половой специальности»
Профиль вчера в 04:27
Наука
Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезен
Исследователи провели четыре эксперимента на разных выборках испытуемых и выяснили, что в действительности тексты, написанные шрифтом Sans Forgetica оказались сложнее для понимания, а разница в помощи запоминанию между ним и Arial невелика и составляет только 1%, который можно списать на статистическую ошибку.
NewInform 13:48