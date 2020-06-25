Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Политика
В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины
На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском 00:54
Общество
Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд
Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (минус средства, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Коммерсантъ 13:20
Армия и оружие
Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оборудуют комплексами обороны от ракет
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и топливозаправщик Ил-78М-90А оснастят комплексами обороны, защищающими от ракет, сообщил журналистам главный конструктор АО «Радиоприбор» Евгений Глебов.
ТК Звезда 11:28
Политика
Россия объявила в розыск журналиста Муждабаева за посты в Facebook
Бывший журналист «Московского комсомольца», ныне заместитель директора украинского крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск, сообщили в четверг, 25 июня в Следственном комитете России.
Национальная служба новостей 08:14
Шоу-бизнес
Собчак перенесла операцию после перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что неудачно упала и сломала нос. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 13:20
Общество
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
Киберспорт
Фразы TobiWan были удалены из колеса чата Dota 2
Связано это с тем, что на почве разбирательств по поводу "сексуальных тем" возникших в сообществе за последнее время, Тоби так же был обвинен в сексуальных домогательствах, а студия BeyondTheSummit разорвала контракт с комментаторов.
Vprognoze.ru 15:29
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus в люксовой версии
В объективы автопапарацци попал прототипа Lada Largus Facelift в премиальном исполнении, тестируемый в Тольятти.
Letnews.ru 03:00
Политика
Зеленский намерен стать разведчиком
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пойти "в разведку".
Утро.ru 11:27
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Происшествия
Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале
Известия вчера в 10:37
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму еще не поступал в Москву, но его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:06
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru 13:00
Здоровье
Два новых факта заболевания коронавирусом выявлено в Жуковском
По информации Министерства здравоохранения Московской области, в Жуковском диагноз за сутки подтвердился у 2 пациентов (всего 840 случаев), в Люберцах - у 14 (1856), в Раменском - у 11 (1387).
Авиаград Жуковский 06:25
Финансы
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета 04:57
Общество
Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию
В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Здоровье
В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады
В Краснодарском крае с 29 июня начнут полноценно работать детские сады.
Деловая газета. Юг 06:13
Происшествия
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
Политика
Глава Крыма исключил распад СССР при Путине
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Советский Союз не распался, если бы тогда страной управлял российский президент Владимир Путин.
РБК 15:17
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00