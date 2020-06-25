Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса

Lenta.ru13:50

Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

Вести.Ru14:45

Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

RT на русском14:19

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Интерфакс14:02

Отечественный препарат от коронавируса «Арепливир» показал эффективность в 90% случаев

ТАСС16:35

Минздрав одобрил лекарство Арепливир для лечения от коронавируса

Комсомольская правда13:42

Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

РИА Новости13:41
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Общество

Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение

Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
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Политика

В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском 00:54
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Общество

Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд

Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (минус средства, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Коммерсантъ 13:20
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Армия и оружие

Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оборудуют комплексами обороны от ракет

Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и топливозаправщик Ил-78М-90А оснастят комплексами обороны, защищающими от ракет, сообщил журналистам главный конструктор АО «Радиоприбор» Евгений Глебов.
ТК Звезда 11:28
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Политика

Россия объявила в розыск журналиста Муждабаева за посты в Facebook

Бывший журналист «Московского комсомольца», ныне заместитель директора украинского крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск, сообщили в четверг, 25 июня в Следственном комитете России.
Национальная служба новостей 08:14
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Шоу-бизнес

Собчак перенесла операцию после перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что неудачно упала и сломала нос. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 13:20
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Общество

Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено

Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
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Киберспорт

Фразы TobiWan были удалены из колеса чата Dota 2

Связано это с тем, что на почве разбирательств по поводу "сексуальных тем" возникших в сообществе за последнее время, Тоби так же был обвинен в сексуальных домогательствах, а студия BeyondTheSummit разорвала контракт с комментаторов.
Vprognoze.ru 15:29
Авто

АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus в люксовой версии

В объективы автопапарацци попал прототипа Lada Largus Facelift в премиальном исполнении, тестируемый в Тольятти.
Letnews.ru 03:00
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Политика

Зеленский намерен стать разведчиком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует пойти "в разведку".
Утро.ru 11:27
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Общество

Канделаки заявила о домогательствах со стороны Саакашвили

Lenta.ru 12:29
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Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
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Происшествия

Сыновья дагестанского депутата устроили перестрелку в Махачкале

Известия вчера в 10:37
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Шоу-бизнес

Нетиевский объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

iReactor 04:59
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Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна

RuNews24.ru 05:20
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму еще не поступал в Москву, но его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 15:06
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Музыка

DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»

Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru 13:00
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Здоровье

Два новых факта заболевания коронавирусом выявлено в Жуковском

По информации Министерства здравоохранения Московской области, в Жуковском диагноз за сутки подтвердился у 2 пациентов (всего 840 случаев), в Люберцах - у 14 (1856), в Раменском - у 11 (1387).
Авиаград Жуковский 06:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости 04:33
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета 04:57
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Общество

Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию

В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
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Общество

Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
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Здоровье

В Краснодарском крае с 29 июня откроют детсады

В Краснодарском крае с 29 июня начнут полноценно работать детские сады.
Деловая газета. Юг 06:13
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Происшествия

Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
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Политика

Глава Крыма исключил распад СССР при Путине

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Советский Союз не распался, если бы тогда страной управлял российский президент Владимир Путин.
РБК 15:17
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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