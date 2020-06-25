Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram
URA.Ru вчера в 13:18
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Общество
Небо над Тегераном озарила яркая оранжевая вспышка
Ночное небо над Тегераном озарила кратковременная, но яркая оранжевая вспышка.
Комсомольская правда 19:14
Политика
Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается.
Lenta.ru 19:33
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва 11:25
Кино
«Не раз вернусь»: Генри Кавилл готов играть роль Супермена долгие годы
Киноафиша России 06:03
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Кино
Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена
ProfiСinema.ru 23 июня в 11:13
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Общество
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
Политика
Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
Известия 18:51
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Происшествия
ФСБ предотвратила серьезный инцидент на Параде Победы
Рамблер вчера в 13:46
Происшествия
Три автомобиля сгорели у отделения ГИБДД в Южно-Сахалинске
Три микроавтобуса потушили на площадке у МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске.
АСТВ 19:31
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Футбол
Робертсон: ещё немного пива для Клоппа, и мы добьёмся двух выходных
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал досрочное чемпионство красных, выразив мнение о трудном и утомительном ожидании титула.
Чемпионат 19:17
Политика
Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru 08:15
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43
Футбол
Клопп посвятил чемпионство Джеррарду
Спорт-Экспресс 17:52
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой
Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.
Сахалин.Инфо 19:30
Игры
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
ТАСС 13:28
Футбол
L’Equipe: «Спартак» может подписать экс-форварда «Арсенала» Саного
Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 12:26
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру 14:21
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24