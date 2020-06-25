Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Российский препарат от коронавируса «Арепливир» показал эффективность в 90% случаев

ТАСС16:35

Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

РИА Новости13:41

Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

RT на русском14:19

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Интерфакс14:02

Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса

Lenta.ru13:50

Минздрав одобрил лекарство Арепливир для лечения от коронавируса

Комсомольская правда13:42

Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

Вести.Ru14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
941
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Происшествия

Камеры сняли мужчину, зарезавшего пенсионерку в петербургском парке

Пенсионерка, получившая ножевые ранения в парке Александрино в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице.
РЕН ТВ 15:59
2
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
5,7K
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ призвала США не раздражать Россию

Если же США планирует перебросить свои войска в Польшу, то необходимо не забывать об Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года.
ИА Красная Весна вчера в 11:43
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
104
Шоу-бизнес

Джиган подарил Самойловой браслет с бриллиантами за 6 млн рублей

Джиган потратил шесть миллионов рублей на покупку изысканного браслета с бриллиантами.
RuNews24.ru 05:35
23
Здоровье

45 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,2%. Всего в регионе выявлено 1444 случаев коронавируса.
Телепорт 23 июня в 03:51
96
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
206
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
491
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
845
Игры

Релиз Tales of Arise отложен. Bandai Namco показала новый скриншот

REGNUM 16:40
Общество

Канделаки рассказала о драке с Саакашвили после домогательств

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире YouTube-шоу «Подруги» рассказала о неприятной ситуации, в которую попала на президентском приеме в Грузии, когда Михаил Саакашвили еще был главой государства.
Невские Новости 13:32
4
Экономика

Экологию перевели на режим самоулучшения

Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Здоровье

С 29 июня на Кубани откроют детские сады

Губернатор Краснодарского края объявил об очередных послаблениях, которые вводятся на территории региона.
За рулем Кубань 11:10
Армия и оружие

Су-57 снабдят новыми средствами поражения

Разработка ряда новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57 завершена, еще часть новинок находится в стадии разработки.
BFM.ru вчера в 13:08
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
4,9K
Здоровье

Власти Архангельской области сообщили о дефиците медиков

Принимавший участие в заседании оперштаба главный врач Архангельской первой городской клинической больницы Сергей Красильников добавил, что одной из причин кадрового дефицита стало заражение самих медиков.
Коммерсантъ 12:32
8
Общество

Стимулирующие выплаты. В США покойникам выплатили 1,4 млрд долларов

Казначейство США выплатило мертвым людям около 1,4 миллиарда долларов в качестве стимулирующих выплат, сообщают Argumenti.ru со ссылкой на The Guardian.
Радио Sputnik 12:40
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
132
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 23 июня в 11:05
584
Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

ИА Красная Весна вчера в 16:57
219
Экономика

«Новомет» возвращается к своим

Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки "Новомет" более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.
Коммерсантъ 18:01
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тома Менье

Metaratings 11:41
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
52
Экономика

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
Известия 06:16
53
Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
24
Культура

Из «Клиники» удалили оскорбляющие темнокожих серии

Культуромания 13:05
6
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
495
Как работают Яндекс.Новости?
Главное