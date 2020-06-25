Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Российский препарат от коронавируса «Арепливир» показал эффективность в 90% случаев

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RT на русском14:19

Минздрав одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

РИА Новости13:41
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