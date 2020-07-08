Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. В оборот препарат должен поступить 1 января следующего года.
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Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Наука
Выявлена основная опасность коронавируса для мозга
Исследователи Университетского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что коронавирус может спровоцировать осложнения в виде воспаления головного мозга, повреждения нервов и инсульта.
Live24 11:19
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Здоровье
263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Армия и оружие
В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
В стрельбах принимает боевой корабль российского флота, оснащённый ракетами. Испытания завершатся 8 июля около 18:00.
Двина Сегодня 04:17
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус 03:41
Здоровье
Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
Общество
Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:57
Армия и оружие
Командующий ВС США усомнился в «сговоре» РФ с талибами
Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи оценил достоверность информации о "сговоре" России с талибами, который привел к гибели американских военных, передает телеканал ABC.
Москва 24 00:04
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Башню высотой 200 м построят на Краснопресненской набережной
Планируется построить комплекс из двух зданий, одно из которых – башня кристаллической формы высотой 200 метров.
Москва 24 09:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Технологии
Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID
Правительства неизбежно будут внедрять цифровые ID, сообщил Тони Блэр, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа на международном онлайн-тренинге по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon (видеотрансляция велась на сайте мероприятия).
РБК 07:53
Политика
Медведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:21
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Злоумышленники быстро научились использовать новую форму продажи смартфонов для своей выгодны.
ToDay News Ufa 06:47
Экономика
Великобритания делает ставку на рабочие места для молодежи
Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.
ИА Красная Весна вчера в 19:05
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции
«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
РБК 09:48
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
Российская газета 10:53
Кино
Молодой актрисе отдали роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса»
В приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» молодой актрисе отдали роль 44-летней Шарлиз Терон.
Live24 05:36
Политика
Прилетевших через третьи страны россиян не пустят в Европу
Россияне могут долететь до Европы через третьи страны, но попасть на их территорию у них не получится.
Известия 10:23
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com вчера в 07:24
Происшествия
Бурный поток в центре Геленджика едва не утащил в море двух женщин
Двух пересекавших некогда проезжую часть женщин только благодаря помощи оказавшихся рядом мужчин не унесло к морю.
Вести.Ru 08:56