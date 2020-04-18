Коронавирус
Lenta.ruМинздрав одобрил применение китайского препарата против коронавируса
Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса не существует.Коммерсантъ11:17
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