с чего всё началось

Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился до 73,43 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 1%, до отметки в 73,43 рубля, курс евро опустился на 0,7%, до 79,82 рубля. 29

Здоровье Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших коронавирусом К утру 18 апреля Россия вышла на 10-е место по числу заболевших коронавирусом, но после полудня ситуация изменилась, и наша страна переместилась на 11-е.

Общество Зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» ушел из жизни Отец чемпиона "Формулы-3" Роберта Шварцмана российский бизнесмен Михаил Шварцман, у которого был диагностирован коронавирус, ушел из жизни, сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто. 2

Политика Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией Президент США Дональд Трамп не видит роста военной напряженности с Россией и убежден, что у двух стран сложились "очень хорошие отношения".

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 247

Космос Спутник NASA сфотографировал Нибиру в миле от Солнца Таинственный космический объект, который в мифах и конспирологических версиях называют планетой Нибиру, случайно попал на камеру спутника NASA.

Общество Умер писатель Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников. 5

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. 2

Политика Путин упростил правила пребывания иностранцев в России Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок. 1,5K

Шоу-бизнес Юрий Шатунов о карантине в Германии: «С семьей соблюдаем все меры предосторожности» Слова артиста прозвучали во время шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" на Первом канале во время общения с телеведущим по видеосвязи. [center] Юрий Шатунов признался, что старается соблюдать все меры предосторожности.

Здоровье О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных. 895

Здоровье В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии. 13

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,4K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,9K