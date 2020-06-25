Коронавирус
Российская газетаМинздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19
Уже второе лекарство, помогающее больным коронавирусной инфекцией, получило одобрение Минздрава. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, препарат получил название "Арепливир". Он является аналогом японского "Фавипиравира".
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