Уже второе лекарство, помогающее больным коронавирусной инфекцией, получило одобрение Минздрава. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, препарат получил название "Арепливир". Он является аналогом японского "Фавипиравира".

Минздрав одобрил второй российский препарат для лечения COVID-19

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