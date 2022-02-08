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Минздрав: оказание плановой первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, а также нуждающимся в гемодиализе, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями из-за пандемии коронавирусной инфекции приостанавливаться не будет.
Комсомольская правда
Главам регионов разрешили приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях в период пандемии коронавирусной инфекции.
URA.Ru
"Без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.
РИА Новости
В частности, приостановлено может быть проведение диспансеризации и профилактических осмотров, за пациентами с хроническими заболеваниями устанавливается дистанционное наблюдение.
ТК Звезда

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