РИА НовостиМинздрав: оказание плановой первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, а также нуждающимся в гемодиализе, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями из-за пандемии коронавирусной инфекции приостанавливаться не будет.Комсомольская правдаГлавам регионов разрешили приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях в период пандемии коронавирусной инфекции.URA.Ru"Без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение", - говорится в сообщении.РИА НовостиВ частности, приостановлено может быть проведение диспансеризации и профилактических осмотров, за пациентами с хроническими заболеваниями устанавливается дистанционное наблюдение.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuiReactorVSE42.RUРадио 1ИА ЯСИАLife.ruУчительская газетаПрофильЯмал-МедиаZnak.comRT на русскомФАНВечерняя МоскваИА Красная ВеснаКомсомольская правдаNeva.TodayТелеканал 360°Подробнее о событииМинздрав: плановая медпомощь не будет прекращаться из-за пандемииЭхо Москвывчера в 14:21Минздрав заявил о бесперебойном оказании плановой медицинской помощи детямRT на русскомвчера в 15:12Минздрав исключил приостановку плановой помощи для детей и онкобольныхРБКвчера в 14:30Минздрав РФ обязал оказывать плановую помощь детям и онкопациентам во время COVIDИнтерфаксвчера в 14:27Минздрав: оказание плановой первичной медпомощи детям не приостановится из-за COVID-19Известия17:42В Минздраве исключили приостановку плановой помощи для детей и онкобольныхТАССвчера в 15:09Минздрав заявил, что ограничений на выдачу льготных лекарств из-за COVID-19 не будетРИА Новостивчера в 14:45Показать ещёОценить119Поделиться