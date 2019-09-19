Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации Минздрава.

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

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