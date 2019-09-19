Здоровье

РБКРБКМинздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации Минздрава.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Минздрав разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю

URA.Ruвчера в 21:14

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

РБК00:04

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя на каждый день

Lenta.ruвчера в 20:55

Россиянам рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя

Известиявчера в 22:29

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Газета.Ruвчера в 20:59

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

РИА Новостивчера в 23:56

Минздрав сообщил, какое количество алкоголя можно пить ежедневно

РЕН ТВвчера в 20:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Футбол

Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
Чемпионат вчера в 10:51
Футбол

«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Кино

Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
Гаджеты

Google выпустит телевизионные адаптеры Android TV Stick

Компания Google, как сообщается, работает над телевизионным адаптером в виде стика, работающим под управлением Android TV.
iXBT.com 17 сентября в 09:00
Общество

Турчак вступился за осужденного актера Устинова

Коммерсантъ вчера в 02:59
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Футбол

Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

Online47.ru вчера в 07:12
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
REGNUM 00:21
Транспорт

От Омска до Новосибирска запускают скоростной электропоезд «Ласточка»

Новосибирск и Омск свяжет скоростной электропоезд «Ласточка».
REGNUM вчера в 01:31
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Армия и оружие

В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»

Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.
Gazeta.SPb вчера в 03:21
Политика

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Футбол

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 19:14
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия вчера в 00:14
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

ТАСС вчера в 07:35
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 17 сентября в 04:11
Гаджеты

Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru вчера в 20:37
Политика

Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США

Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Экономика

Американский эксперт предрек победу США над Россией на рынке СПГ

США, Россия и Катар останутся единственными глобальными экспортерами на мировом рынке газа к 2028 году, при этом США будут превосходить Россию по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) более чем вдвое, говорится в исследовании старшего научного сотрудника программы по энергетике и национальной безопасности американского Центра стратегических и международных исследований Никоса Цафоса.
Rambler News Service вчера в 06:02
Политика

В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости вчера в 19:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное