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Мойка78
Мойка78

Минздрав определил сроки широкой вакцинации от коронавируса

В Минздраве России определили сроки широкой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Она должна начаться в ближайшее время. Как рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, вакцинировать население начнут по мере роста объёмов производства отечественной вакцины.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Российская газета

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Российская газетавчера в 13:44
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русскомвчера в 12:51
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАССвчера в 11:51
Взгляд.ру

Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

Взгляд.рувчера в 12:11
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новостивчера в 12:05
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москвавчера в 12:01
Газета.Ru

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Газета.Ruвчера в 13:48

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РБКвчера в 12:51
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО

Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
REGNUM00:12
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