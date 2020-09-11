Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Мойка78
Мойка78

Минздрав определил сроки широкой вакцинации от коронавируса

В Минздраве России определили сроки широкой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Она должна начаться в ближайшее время. Как рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, вакцинировать население начнут по мере роста объёмов производства отечественной вакцины.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
Подробнее о событии
РБК

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

РБКвчера в 15:23
Российская газета

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Российская газетавчера в 13:44
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русскомвчера в 12:51
Газета.Ru

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Газета.Ruвчера в 13:48
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новостивчера в 12:05
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москвавчера в 12:01
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАССвчера в 11:51

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
RT на русском00:08
208

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
244

Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
16

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
РИА Новости20:04
51

Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Электрическая силовая установка, используемая в Lucid Air 2021 модельного года, чрезвычайно компактна, и хотя варианты седана, заявленные для производства, имеют только два таких силовых агрегата, Lucid тестирует трехмоторный прототип с двумя электродвигателями на задней оси и одним впереди.
SpeedMe00:38
11