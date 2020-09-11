Минздрав определил сроки широкой вакцинации от коронавируса
В Минздраве России определили сроки широкой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Она должна начаться в ближайшее время. Как рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, вакцинировать население начнут по мере роста объёмов производства отечественной вакцины.В источнике
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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