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Vademecum
Vademecum

Минздрав предостерег от заказа вакцины от коронавируса в интернете

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в интернете мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, которые связаны с вакцинами от COVID-19. Эксперты по кибербезопасности отметили появление таких сайтов еще в марте, с тех пор их количество постоянно растет.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
С чего всё началось
Коммерсантъ

Хакеры тестируют вакцину

За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики COVID-19 в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал “Ъ” директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Коммерсантъ17:59
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Известия

Минздрав опроверг сообщения о возможном предзаказе вакцины от COVID-19

Известия08:10
РИА Новости

Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию

РИА Новости08:57
RT на русском

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса

RT на русском08:22
РБК

В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19

РБК09:50
Комсомольская правда

В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правда07:53
Агентство Москва

Минздрав РФ назвал фейками все предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19

Агентство Москва07:51
Газета.Ru

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от COVID-19

Газета.Ru08:40

Навальный попал в реанимацию в Омске после отравления в самолете

Блогер, политик, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 города Омска с предварительным диагнозом: "Острое отравление неустановленным психодиcлептиком", передаёт Telegram-канал Life Shot, опираясь на сведения собственного источника.
SM Newsвчера в 02:28
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Фестиваль «Спасская башня-2020» отменен из-за коронавируса

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который планировалось провести 28 августа — 6 сентября на Красной площади в Москве, перенесен на год из-за угрозы коронавируса, сообщили его организаторы.
Коммерсантъ12:43
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