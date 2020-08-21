Минздрав предостерег от заказа вакцины от коронавируса в интернете
Смотрите также
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Навальный попал в реанимацию в Омске после отравления в самолете
«Роскосмос» заявил об отсутствии утечки в российском сегменте МКС
Фестиваль «Спасская башня-2020» отменен из-за коронавируса
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Истребитель Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем
На пикете в поддержку Навального задержали актрис Троянову и Вилкову
Лидер преступного мира Азербайджана Лоту Гули убит в Анталье
Фильм по мотивам сказки «Конек-Горбунок» выйдет в России этой осенью
В Турции христианский монастырь превратят в мечеть
Журналиста посадили в автозак за неудобный вопрос Тихановской в Литве
Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости
Навального разрешили перевести на лечение в Германию
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ
Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в интернете мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, которые связаны с вакцинами от COVID-19. Эксперты по кибербезопасности отметили появление таких сайтов еще в марте, с тех пор их количество постоянно растет.В источнике
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
С чего всё началось
Хакеры тестируют вакцину
За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики COVID-19 в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал “Ъ” директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правда07:53