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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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РИА Новости

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:07
Агентство Москва

Минздрав РФ опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19

Агентство Москвавчера в 10:37
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАССвчера в 11:01
URA.Ru

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56
RT на русском

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

RT на русскомвчера в 10:44
Интерфакс

Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Интерфаксвчера в 11:38
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 10:26

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
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В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газетавчера в 10:50
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русскомвчера в 15:07
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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США в Сирии готовят массовую зачистку российских военных

Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором обозреватель Александр Ситников, сославшись на западные издания, сообщил, что США готовят ответные меры на недавний инцидент в Сирии.
Военное деловчера в 06:05
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Лукашенко внесён в базу «Миротворца»

Киев, 3 сентября 2020, 19:36 — REGNUM Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу белорусского президента Александра Лукашенко с формулировкой«пособник террористов и российских оккупантов».
REGNUMвчера в 12:36
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