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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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РИА Новости

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:07
Интерфакс

Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Интерфаксвчера в 11:38
Агентство Москва

Минздрав РФ опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19

Агентство Москвавчера в 10:37
URA.Ru

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56
RT на русском

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

RT на русскомвчера в 10:44
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАССвчера в 11:01
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 10:26

МИД Чехии: ситуация с Навальным ставит под угрозу консультации с РФ

Отмечается также, что повлияла на подготовку консультаций и ситуация в Белоруссии, передаёт ТАСС со ссылкой на пражское издание Denik N. Несмотря на то что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального, Чехия будет решать в рамках Евросоюза, речь идёт о столь серьёзной новости, что она угрожает готовящимся консультациям, — сказал Петржичек.
News.ru19:24

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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Опрос: половина россиян хочет на пенсии жить у моря

В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем.
ТАСС20:02
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Госдеп пригрозил РФ последствиями при применении силы в Белоруссии

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил накануне, что отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии.
Моя Москва.онлайнвчера в 04:39
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