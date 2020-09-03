МИД Чехии: ситуация с Навальным ставит под угрозу консультации с РФ

Отмечается также, что повлияла на подготовку консультаций и ситуация в Белоруссии, передаёт ТАСС со ссылкой на пражское издание Denik N. Несмотря на то что консультации являются предметом двусторонних отношений и ситуацию, касающуюся господина Навального, Чехия будет решать в рамках Евросоюза, речь идёт о столь серьёзной новости, что она угрожает готовящимся консультациям, — сказал Петржичек.