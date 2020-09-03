Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:07
Интерфакс

Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Интерфаксвчера в 11:38
URA.Ru

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАССвчера в 11:01
RT на русском

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

RT на русскомвчера в 10:44
Агентство Москва

Минздрав РФ опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19

Агентство Москвавчера в 10:37
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 10:26

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
161

В ФРГ призвали не связывать ситуацию с Навальным и «Северный поток-2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что прокладку российского газопровода "Северный поток-2" следует завершить, не связывая его с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Радио Sputnikвчера в 11:22

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
93

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
RT на русскомвчера в 12:09
57