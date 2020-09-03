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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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Интерфакс

Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Интерфакс11:38
RT на русском

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

RT на русском10:44
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАСС11:01
URA.Ru

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ru10:56
РИА Новости

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости11:05
Агентство Москва

Минздрав РФ опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19

Агентство Москва10:37
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостей10:26

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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