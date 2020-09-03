Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
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Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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Минздрав РФ опубликовал обновленную версию методических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19
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