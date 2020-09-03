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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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Царьград

Новые рекомендации Минздрава и «удар» Шойгу: Последние данные о коронавирусе

Царьград02:32
URA.Ru

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56
РЕН ТВ

Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат

РЕН ТВ22:18
РИА Новости

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:07
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАССвчера в 11:01
Известия

В России провели более 37,8 млн тестов на коронавирус

Известия02:30
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 10:26

Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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