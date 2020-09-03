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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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Коммерсантъ

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Коммерсантъ11:45
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостей10:26
РИА Новости

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости11:05
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАСС11:01
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Lenta.ru10:52
RT на русском

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

RT на русском10:44
Интерфакс

Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Интерфакс11:38

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ruвчера в 13:00

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
16

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
26

Отец Месси подтвердил, что Лео может остаться в «Барселоне»

В четверг, 3 сентября, издание «Deportes Quatro» в своём твиттере сообщило, что Хорхе Месси, папа Лионеля Месси, после встречи с руководителем «Барселоны» не исключает, что его сын останется в клубе ещё на один сезон.
ГЛАС.RU07:03
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