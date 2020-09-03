Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Смотрите также
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
Плавучий док сорвало ветром в бухте во Владивостоке
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Показана подготовка ядерных ракет США к запуску
Минфин предлагает смягчить бюджетное правило на 2021 год
Осужденного по делу о пытках в ярославской ИК отпустили на свободу
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
В Болгарии 55 человек пострадали в ходе столкновений с полицией
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Муж Екатерины Андреевой сфотографировал её в мини-шортах
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
Подробнее о событии