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Lenta.ru
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Документ размещен на сайте ведомства.В источнике
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Интерфакс

Минздрав решил, что лопинавир и ритонавир не помогают от COVID-19

Интерфакс11:38
РИА Новости

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости11:05
Национальная служба новостей

Минздрав утвердил десять препаратов для лечения COVID-19

Национальная служба новостей10:26
URA.Ru

Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

URA.Ru10:56
Lenta.ru

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Lenta.ru10:52
RT на русском

Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу

RT на русском10:44
ТАСС

Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

ТАСС11:01

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Новый «Челси»: закупка звезд в стиле Абрамовича-2004, самый дорогой вратарь мира – на выход

Перед началом прошлого сезона в «Челси» почти не верили: команда потеряла главную звезду Азара и опытного тренера Сарри, а взамен получила неадаптировавшегося Пулишича, трансферный бан и Лэмпарда с одним сезоном в качестве главного.
Sports.ruвчера в 07:28

Куман в «Барселоне» вернул правило Гвардиолы

Новоиспечённый главный тренер футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман решил вернуть правило Хосепа Гвардиолы, ранее возглавлявшего "сине-гранатовых" Теперь все футболист каталонской команды должны приезжать ровно за час до старта тренировки.
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:23

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Минфин предложил упростить получение налогового вычета тремя шагами

Министерство финансов России подготовило законопроект, который упростит получение гражданами налоговых вычетов по расходам на медицину и образование, при покупке недвижимости, а также для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.
Царьград03:15
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Московские врачи составят спецдиеты для воспитанников детдомов Крыма

Кузнецова напомнила, что во время инициированного ею недавнего посещения дома ребенка "Елочка" в Симферополе и Белогорского дома-интерната московские врачи и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка обнаружили, что воспитанникам учреждений с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали спецпитание.
Российская газета07:48
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