Коронавирус
РИА НовостиМинздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов
Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
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Минздрав дал рекомендации страдающим рядом заболеваний пациентам в связи с коронавирусом
Rambler News Service06:30
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Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
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Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран
Новый пакет ограничений сегодня огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Возможность полетов туда сохраняется только из Москвы.
Происшествия
Baza: в центре Москвы администратор отеля изнасиловал постоялицу
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Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
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Общество
Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа
Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
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Здоровье
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"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
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Общество
Ставропольского врача тестируют на халатность
Обращение в прокуратуру направил и адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, который требует «дать публичную оценку» действиям врача Санниковой, должностных лиц минздрава края и персонально губернатора «в части недостоверного информирования жителей об опасностях и рисках в сложившейся ситуации».
Общество
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Общество
У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус
У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Здоровье
Инфекционист рассказала, кому вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусами наукой не доказана.
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Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали о темпах распространения коронавируса и сезонного гриппа.
Политика
ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции
Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Экономика
Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса
Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь пожилым
Как сообщает ToDay News Ufa, врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
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Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом
Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.