Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов

Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
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Минздрав призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

Вечерняя Москва07:44

Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом категории россиян

Lenta.ru07:38

Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов

РИА Новости07:15

Минздрав дал советы пациентам с тяжёлыми заболеваниями во время пандемии

News.ru07:20

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

Известия07:09

Минздрав дал рекомендации страдающим рядом заболеваний пациентам в связи с коронавирусом

Rambler News Service06:30

Минздрав выпустил рекомендации для онкобольных на время эпидемии COVID

РЕН ТВ06:17
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Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Общество

Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
News.ru 06:44
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Общество

Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран

Новый пакет ограничений сегодня огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Возможность полетов туда сохраняется только из Москвы.
Эхо Москвы 12:31
Происшествия

Baza: в центре Москвы администратор отеля изнасиловал постоялицу

Московский Комсомолец 12:40
Происшествия

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

Авиакомпании РФ за неделю вывезли 20 тысяч человек из-за рубежа

Авиакомпаниями РФ за прошедшую неделю вывезли 19 942 человека из стран с наиболее сложной из-за ограничений по коронавирусу ситуацией, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:06
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

Ставропольского врача тестируют на халатность

Обращение в прокуратуру направил и адвокат «Агоры» Андрей Сабинин, который требует «дать публичную оценку» действиям врача Санниковой, должностных лиц минздрава края и персонально губернатора «в части недостоверного информирования жителей об опасностях и рисках в сложившейся ситуации».
Коммерсантъ 09:58
Общество

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
ТАСС 13:02
Общество

У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус

У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
АиФ Чебоксары вчера в 05:00
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Здоровье

Инфекционист рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, что употреблять слишком много чеснока в попытках укрепить иммунитет не стоит, поскольку его эффективность в борьбе с вирусами наукой не доказана.
News.ru 11:02
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали о темпах распространения коронавируса и сезонного гриппа.
Shraibikus News 09:25
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 20 марта в 06:51
Экономика

Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса

Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 08:26
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Армия и оружие

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Вести.Ru 12:32
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
Авто

Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го

Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Тарантас Ньюс 12:05
Общество

Ангелу Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой

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Балалаечник из Перми записал «противовирусный» кавер на хит Little Big

РИА Новости 09:47
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь пожилым

Как сообщает ToDay News Ufa, врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
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