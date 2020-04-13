Коронавирус

РБКРБКМинздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

РБК07:09

Минздрав рекомендовал рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

Коммерсантъ06:10

Минздрав подготовил рекомендации по лечению ОРВИ в период коронавируса

РИА Новости05:44

В Минздраве рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Lenta.ru06:02

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

URA.Ru05:50

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Ведомости06:09

Минздрав рекомендует медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

ТАСС05:43
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Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
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Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Главного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах.
Газета.Ru 08:39
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Общество

Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Экономика

Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины

Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:50
Общество

В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта

За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
Вести.Ru вчера в 12:55
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Здоровье

Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 05:00
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
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Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
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Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
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Общество

На Ямале семьям с детьми выплатят деньги из материнского капитала региона

Салехард, 13 апреля 2020, 05:55 — REGNUM На Ямале семьи, имеющие право на получение регионального материнского капитала, получат единовременную выплату в 30 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 22:55
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Авто

Опубликованы изображения нового Hyundai Tucson

Вместо вдохновения Hyundai Palisade новый Tucson представит новый язык дизайна внутри внедорожников для Hyundai.
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Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
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Общество

Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии

Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
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Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
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Политика

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Армия и оружие

Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

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Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

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Apple хочет изменить дизайн новых смартфонов

Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн своих смартфонов. Новые модели планируется представить осенью.
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Шоу-бизнес

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Общество

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
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