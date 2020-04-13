Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

РБК07:09

Минздрав рекомендовал рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

Коммерсантъ06:10

Минздрав рекомендует медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

ТАСС05:43

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

URA.Ru05:50

Минздрав подготовил рекомендации по лечению ОРВИ в период коронавируса

РИА Новости05:44

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Ведомости06:09

Ученые России разработали методические рекомендации по лечению ОРВИ в период распространения коронавируса

Агентство Москва05:42
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
10
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о состоянии после госпитализации

Известия 10:28
681
Общество

Глава Забайкалья отказал в помощи пострадавшим от лесных пожаров

В этом году жители Забайкальского края, пострадавшие от пожаров, останутся без выплат – средств нет ни в федеральном, ни в региональном бюджетах из-за ситуации с нефтяными ценами и коронавирусом.
Эхо Москвы 05:00
6
Общество

Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в городе

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 11 апреля в 16:53
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
25
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
5
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
7
Общество

Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом

С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
1
Происшествия

В Туле сбили двух мужчин на проспекте Ленина

Сегодня в Туле два пешехода попали под колеса иномарки. Авария произошла на проспекте Ленина в районе дома №121.
Тульские Известия 07:23
Общество

Стас Михайлов переболел коронавирусом

ИА InterMedia 05:46
25
Экономика

В России снизилась стоимость полиса ОСАГО

В России за период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО составила 5479 рублей, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 06:36
12
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
714
Общество

В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
18
Общество

Академик спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
196
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
291
Политика

Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Газета.Ru 09:46
Политика

Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube

Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
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Гаджеты

Смартфон Oppo A92s позирует на новом тизере

Китайская компания OPPO опубликовала тизер, посвященный предстоящему девайсу под названием Oppo A92s.
Rusargument 07:23
Общество

Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус

В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
Известия 10:18
30
Общество

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
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Общество

Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции

Профиль вчера в 08:32
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Спорт

Алина Кабаева рассказала, чем занимается во время карантина

Чемпионат 08:43
Авто

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

Руководство Nissan считает, что для выживания компании необходимо перейти к более радикальному сокращению производственных мощностей и штата сотрудников Несколько источников сообщили Reuters, что уже в мае компания объявит об уменьшении планируемого годового объема продаж на 1 млн автомобилей.
MotorPage.Ru 04:26
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,8K
Общество

Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
1
Политика

От коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»

Российская газета 10:32
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Здоровье

Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
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Общество

Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
408
Общество

Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС

Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
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