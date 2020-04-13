Коронавирус

РБКРБКМинздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

РБК07:09

Минздрав рекомендовал рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус

Коммерсантъ06:10

Минздрав рекомендует медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

ТАСС05:43

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

URA.Ru05:50

Минздрав подготовил рекомендации по лечению ОРВИ в период коронавируса

РИА Новости05:44

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Ведомости06:09

Ученые России разработали методические рекомендации по лечению ОРВИ в период распространения коронавируса

Агентство Москва05:42
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Общество

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Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
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Энергетика

Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину

Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
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Общество

В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом

РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
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Армия и оружие

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Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
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Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
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Кудрин предупредил банки о скором кризисе

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Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее

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Специалисты антимонопольной службы вышли в рейд и убедились: ещё неделю назад имбирь стоил 230 рублей за килограмм, сейчас – 900.
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Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
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Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России

В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
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Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
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