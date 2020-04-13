Коронавирус
РБКМинздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Футбол
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом
В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Общество
Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии
В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:21
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Здоровье
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Кино
Проект перезагрузки «Восставших из ада» получил сценариста и режиссёра
Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 09:11 — REGNUM Стало известно, кто будет писать сценарий для предстоящей перезагрузки «Восставших из ада», и кто выступит в качестве режиссёра картины.
REGNUM 11 апреля в 02:11
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Энергетика
Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
Общество
В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Армия и оружие
На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90
Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия
Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных
Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
РИА Новости 09:09
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Кино
Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
Культуромания 10:17
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Кино
Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее
Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Общество
Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
ТВ Центр 08:50
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Кузбассе резко поднялись цены на имбирь
Специалисты антимонопольной службы вышли в рейд и убедились: ещё неделю назад имбирь стоил 230 рублей за килограмм, сейчас – 900.
Вести Кузбасс 01:39
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Происшествия
Гроб с покойницей тайно закопали на подмосковном кладбище
Пятый канал 11:06
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска
Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы.
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Политика
Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России
В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48