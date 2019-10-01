Здоровье
ИзвестияМинздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина
Как пояснили в пресс-службе ведомства 1 октября, действия докторов являются грубым нарушением врачебной этики. В министерстве требования нового руководства к коллективу назвали «абсолютно обоснованными», отвечающими современным подходам и повышающими качество лечения пациентов.
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Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Футбол
«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Аталантой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:59
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Космос
Одна из наиболее быстро вращающихся звезд Галактики испускает гамма-лучи
Скорость собственного вращения пульсара, составляющая 50 оборотов в секунду, делает его второй по скорости вращения самой быстровращающейся нейтронной звездой, известной науке.
AstroNews.ru 29 сентября в 11:58
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Происшествия
Напавший на сотрудника Следственного комитета в Москве задержан
Напавший на сотрудника Следственного комитета с ножом у проходной СК в Москве задержан.
Газета.Ru 05:36
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил и средств в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась о разведении сил и средств в городе Золотое и селе Петровское в Донбассе.
РБК 14:38
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости 11:13
Хоккей
Спартак — ЦСКА 3:9 (3-й период)
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Политика
Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.
РИА Новости 11:30
Политика
Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
Труд вчера в 08:17
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Экономика
«Магнит» открыл фабрику «Кондитер Кубани»
В Краснодаре прошла торжественная церемония открытия фабрики по производству кондитерских изделий одного из крупнейших российских ритейлеров, компании "Магнит".
Кривое-зеркало.ру 06:23
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель
Во вторник на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent опустилась ниже $59 за баррель.
Российская газета 13:02
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20