с чего всё началось

Минздрав России организовал специальную «горячую линию» по вопросам трансплантаций детям. Об этом сообщил официальный сайт министерства.

Политика Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.

Гаджеты Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.

Общество МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Наука Автор методики CRIPSR призвала не допустить появления «детей под заказ» Дженнифер Дудна опасается, что развитие средств редактирования генома делает возможность появления детей «под заказ» настолько привлекательной, что устоять перед соблазном применить новые методики на практике сможет далеко не каждый ученый.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).

Общество Застройщиков могут обязать сдавать жильё с мебелью Застройщиков хотят обязать сдавать бюджетное стандартное жильё с отделкой и мебелью.

Происшествия В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.

Здоровье Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.

Шоу-бизнес Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).

Хоккей «Нью-Йорк Ренджерс» Панарина взял верх над «Вашингтоном» Овечкина В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" взял верх в родных стенах над "Вашингтон Кэпиталз".

Хоккей Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Политика США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2» Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.

Происшествия В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Армия и оружие Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».