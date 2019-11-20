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Милосердие.ruМинздрав открыл горячую линию по вопросам трансплантации органов детям
Минздрав России организовал специальную «горячую линию» по вопросам трансплантаций детям. Об этом сообщил официальный сайт министерства.
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с чего всё началось
"Для того, чтобы не оказалось, чтобы кто-то не учтен в нашем перечне, мы сегодня организовали горячую линию, которая работает на центральном сервисе Минздрава, и мы всем при необходимости этот номер передадим, который конкретно с нашим координатором этого мероприятия связывает каждого позвонившего, и полная подробная информация дается, куда и как обращаться, в какое время и так далее", - сказала она.ТАСС10:20
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