Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай. Такое решение связано с обеспокоенностью граждан, добавил он.
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Владимир Путин
Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы.
— Владимир ПутинForbes 07:19

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Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей

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