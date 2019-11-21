Общество

Lenta.ruLenta.ruПринятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

ТАСС06:42

Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей

Говорит Москва06:39

Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей

URA.Ru06:39

Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Lenta.ru06:35

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Взгляд.ру06:31

Минздрав отложил приказ о новом порядке медосмотра водителей

Телеканал 360°06:28

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
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