Общество
Lenta.ruПринятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили
Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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Политика
Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
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Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Политика
Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской
Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
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Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Политика
Две трети граждан считают, что партия власти в России нужна
Большинство граждан (63%) уверены, что в России партия власти существует. 24% дали противоположные ответы.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»
Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить достоверность информации о попытке вербовки сербского офицера «военным атташе России».
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Кино
Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов «Тварь»
Общество
Российских школьников обязали ежедневно исполнять гимн страны
Учеников школ Якутии заставят каждый день исполнять гимн России на занятиях в целях воспитания «социально ответственной личности, патриота».
Наука
Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет
Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Лолиту Милявскую допросила полиция по заявлению ее мужа
По данному факту Иванов обратился в полицию. Во взломе он подозревает Лолиту.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Компания Ford вступила в электрическую эру. На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе она представила первый электрокар.
Недвижимость
Российские офисы подорожали за год на четверть
Стоимость квадратного метра офиса за год выросла в среднем по России на 24% - до 60 тысяч рублей, а средняя ставка аренды увеличилась на 41% - до 850 рублей за "квадрат" в месяц, подсчитали специалисты онлайн-сервиса "Авито Недвижимость".
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