Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы.

В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай. Поясняется, что решение принято из-за обеспокоенности россиян.

Технологии Павел Дуров советует удалить WhatsApp 20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.

Общество Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.

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Политика Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.

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