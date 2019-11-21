Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы.

Приказ, который вызвал ажиотаж среди автомобилистов и огромные очереди в наркодиспансерах, должен был вступить в силу завтра, 22 ноября.

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

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