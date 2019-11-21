В десять раз, в десять! Чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда в стране 11 280 рублей, такую зарплату получают более 3 млн человек, есть работодатели, которые и меньше платят. А тут справка 5 тысяч: ползарплаты отдать?

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