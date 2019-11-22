Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава России от 20 ноября. Первоначально планировалось, что новые правила будут действовать уже с 22 ноября.
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с чего всё началось
«Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — подчеркнули
 в Минздраве.
RT на русском10:38

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Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

РИА Новости18:57

Медосвидетельствование для получения водительских прав введут летом 2020 года

Российская газета17:09

Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей

RT на русском10:38

Минздрав отложил до июля будущего года вступление в силу новых правил медосмотра для водителей

Эхо Москвы12:00

Новый порядок медосмотра при получении прав вступит в силу в июле 2020 года

ТАСС10:54

Стали известны сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Газета.Ru10:45

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Интерфакс12:50
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Происшествия

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Четырехмесячная девочка скончалась в селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области.
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Происшествия

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Экономика

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Вышел тизер «Чудотворцев: Темные века» с Дэниэлом Рэдклиффом

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Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
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Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
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Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости 18:18
Общество

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

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В биробиджанском лицее произошла вспышка кишечной инфекции

Симптомы заболевания кишечной инфекцией выявили у нескольких детей в лицее в Биробиджане, на уроки не пришли в общей сложности около 30 человек.
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Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

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Коммерсантъ 16:28
Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Армия и оружие

Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой

Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
ТАСС 19:23
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Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
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Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
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Политика

Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами

Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
ИА Новороссия 10:30
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Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
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