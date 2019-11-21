с чего всё началось

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.

Происшествия Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже Арбитражный суд Амурской области 10 декабря начнет рассматривать иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности охранной компании "Сириус-А" после стрельбы в Амурском колледже, сообщает суд.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Общество Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.

Политика Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку» «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.

Политика В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Музыка Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев Похоже, что мультипликаторы Украины считают всех своих сограждан недорослями, ибо ваяют для них такие мульти-пульти, как "История Украины за 5 минут" Примечательно, что поделка сработана музыкальным коллективом ТНМК (Танок на Майдане Конго) при содействии Министерства информационной политики Украины.

Общество Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Экономика Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

Политика МИД Германии призывает Россию сохранить транзит газа через Украину Маас напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель говорила президенту РФ Владимиру Путина, что "реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее очень важная тема", после чего российский лидер дал ей некоторые обещания.

Общество В Госдуме приняли законопроект об установлении налога для самозанятых В Государственной думе РФ приняли законопроект, который установит в ряде регионов России налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НДП).