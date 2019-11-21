Общество

Капитал страныКапитал страныМинздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
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с чего всё началось
«Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — подчеркнули
 в Минздраве.
RT на русском10:38

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Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

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Ужесточение правил проверки здоровья водителей признано неадекватным

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Стали известны сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Газета.Ru10:45
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Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
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В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
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